Nieuwe getuige zegt Kamphuis te hebben gezien

Volgens de getuige was de sfeer goed. De drie mannen zouden samen Duits en Nederlands hebben gesproken. Het drietal had wandelkleren aan maar ’droegen geen rugzak’, aldus de getuige.

Kamphuis is sinds 20 augustus vermist. De vermissing is, gezien de signalen die zijn opgevangen, enorm raadselachtig. De nieuwe getuige brengt daar geen verandering in: op 30 augustus werden in Vikesa ook al telefoonsignalen van Kamphuis opgevangen (Punt 3 in de afbeelding).

De politie in Noorwegen meldde donderdag dat ze de kajak van de vermiste Nederlander heeft gevonden in de omgeving waar eerder andere spullen van hem zijn aangetroffen. Volgens het Noorse tv-station TV2 zouden er identiteitspapieren van Kamphuis bijzitten.

Kamphuis woont en werkt in Amsterdam en zou op 22 augustus terugkeren naar Nederland. Hij is cybersecurityspecialist en volgens vrienden was hij altijd gestoeld op privacy. Zo heeft hij geen WhatsApp of Facebook. Het was dan ook lastig het moment te bepalen waarbij werd opgeschaald.