Orkaan ’Florence’ bereikt VS en zet kustplaatsen blank

Op videobeelden van lokale nieuwssites is te zien hoe straten volledig zijn ondergelopen. Huizen en daken vechten tegen de rukwinden. Een dappere inwoner van het eiland Hatteras blijft overeind staan, met grote moeite. Het water klotst over de duinen.

„En toch: dit is pas het voorspel”, vertelt correspondent Jan Postma vanuit Washington. „Je ziet de eerste tekenen. De orkaan beslaat echt een enorm gebied, dus het is lastig aan te geven: om 10.30 uur komt hij aan land, bijvoorbeeld. Maar bekijk de beelden. Het is nu al heftig.”

In het plaatsje Topsail Beach hebben inwoners de ravage gefilmd. Hun huis is overhoop gehaald, een fiets ligt te soppen, terwijl het water over de veranda stroomt. Overal liggen matrassen en stoelen. Ook een container verloor de strijd.

Vervelend voor de bewoners daar, maar de allergrootste schade komt later nog. „Morgen komen de grootste problemen, rond vrijdagmiddag Nederlandse tijd”, vertelt Postma. „En het is de verwachting dat het nog een paar dagen duurt, want de orkaan is groot.”

Dat Florence is afgezwakt naar categorie 2, zegt weinig, vertelt Postma. „Waar voornamelijk voor gewaarschuwd wordt is de regen. Ze verwachten héél veel water. Daarom dreigen ook problemen in de binnenlanden”, aldus Postma. „Dat zijn vaak afgelegen gebieden, verouderd, met slechte infrastructuur en elektriciteitskabels die niet ondergronds zijn.”

Zó zien Amerikanen hun huis niet graag. Ⓒ REUTERS

Vlag

Ondertussen lijken de voortekenen vanuit de hemel slecht. Volgens de laatste updates raast de orkaan ’gewoon’ verder en heeft die bovendien al een eerste iconisch slachtoffer gemaakt: een Amerikaanse vlag op een boorplatform werd doormidden gescheurd.