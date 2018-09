Oppositie schamper over koopkrachtcijfers

Volgend jaar gaat 96 procent van de Nederlanders erop vooruit. Een doorsnee Nederlander wint 1,5 procent aan koopkracht. „De liegende Hollander Rutte heeft wel meer beloofd”, reageert PVV-voorman Wilders. „Als een dief die je portemonnee met 1000 euro erin heeft gestolen en nu een tientje komt terugbrengen.”

Ook PvdA-leider Asscher is niet onder de indruk. „Het kabinet probeert snel een vlag te planten, maar het is en blijft een modderschuit. Schraalhans is keukenmeester voor onze politiemensen, leraren en mensen in de zorg.”

De koopkrachtcijfers moesten tot Prinsjesdag geheim blijven, maar zagen ineens het licht na het nieuws dat een voorspelde koopkrachtplus voor 2017 voor de helft verdampte. Half Nederland ging er toen zelfs op achteruit, meldde het CBS. In de coalitie gelooft men echter dat de lonen nu écht omhoog gaan.