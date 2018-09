Te koop: wie wil naast Beatrix wonen?

Wie zo’n vijf tot miljoen euro kan neertellen, heeft wellicht interesse in dit ’optrekje’. Ⓒ ALLESSIE, ALDO

Lage Vuursche - Wie altijd al royaal heeft willen wonen, kan nu zijn slag slaan: pal naast het kasteel van prinses Beatrix staat het bord ’te koop’ in de tuin. Het landgoed is twaalf hectare groot en ligt in Lage Vuursche, tussen Soest en Hilversum. Alleen een kattenhotel scheidt het van de landerijen van kasteel Drakensteyn, waar de prinses van haar oude dag geniet.