Tientallen huizen VS in brand

Er zijn tientallen branden uitgebroken en op een gegeven moment moest de brandweer zelfs achttien branden tegelijk bestrijden. Uit voorzorg is ook de stroom afgesloten in de regio. Dat treft mogelijk 100.000 mensen in verscheidene plaatsen in het noorden van de staat Massachusetts.

De oorzaak van de explosies is niet bekend. Maar aangenomen wordt dat er problemen zijn geweest met een te hoge druk in de oude gaspijpleidingen van de onderneming Columbia Gas. Die voorziet in de streek circa 50.000 huishoudens van gas en is bezig de verouderde infrastructuur op te knappen. Panden die op het netwerk zijn aangesloten werden snel ontruimd. Naar schatting 8000 mensen kunnen niet terug naar hun woning.

Het openbare leven in de steden ligt volledig stil. Inwoners laten op sociale media weten dat het een gekkenhuis is. Brandweermannen omschrijven de situatie als een oorlogsgebied. Bijna alle mensen zijn hun huis uit gevlucht, het verkeer staat vast door vertrekkende mensen en treinen rijden niet meer. Op video's zijn beelden te zien van brandende huizen en gasexplosies. Alle scholen en universiteiten in de regio blijven vrijdag gesloten.

Een bestuurder van de stad Andover heeft tijdens een persconferentie gezegd dat het lang kan gaan duren voordat mensen weer naar huis kunnen. De gouverneur van de staat Massachusetts zegt ervan uit te gaan dat er geen explosies meer plaats gaan vinden komende nacht, maar dat het nog lang kan duren voor de huizen weer veilig zijn.

Lokale overheden adviseren alle inwoners in de steden direct hun huis te verlaten als ze gas of rook ruiken en om hun gas af te sluiten als ze weten hoe dat moet.