The voice senior moet Twan Huys over dode punt heen helpen

Annet Hesterman dolblij op het podium. Wint de Nederlandse Tina Turner de finale? Ⓒ Screenshot RTL

In slechts drie afleveringen heeft The voice senior bewezen dat de succesformule nog lang niet is uitgewerkt. Met de finale van vanavond moet de talentenjacht niet alleen zelf groots afsluiten maar ook RTL late night over het dode punt heen helpen.