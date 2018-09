School zegt sorry voor ’inkleuren’ blanke studenten

Voormalige studenten van de Émile Cohl-school zagen hun foto op een Amerikaanse website. In de originele foto is geen van de leerlingen zwart. Op de gemanipuleerde foto werden drie gezichten ’ingekleurd’ en zwart gemaakt.

Twee andere zwarte mensen werden aan de foto toegevoegd, onder wie een meisje links in het midden. Wie dat in werkelijkheid zijn, is niet bekend.

Critici stellen op sociale media dat de school daadwerkelijk plekken moet geven aan zwarte studenten in plaats van dat te veinzen.

De school zegt dat de manipulatie door een Amerikaans pr-bedrijf is gedaan, en wist er niets van. Al het materiaal is verwijderd. „Dit is het tegenovergestelde van waarvoor we staan”, aldus directeur Antoine Rivière tegen L’Express.