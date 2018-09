’Als je nog niet weg bent, ga nu. Het is je laatste kans’

De orkaan is nog niet aan land gekomen, dat gebeurt waarschijnlijk vrijdag in de middag (Nederlandse tijd) bij Wilmington in North Carolina.

Grote delen van North- en South Carolina hebben al wel te maken met uitlopers van Florence. In de kustgebieden zijn al veel straten overstroomd door hevige regenval en doordat het stijgende water in de zee ervoor zorgt dat rivieren overstromen. Het water gaat alleen nog maar verder stijgen, als de orkaan dichterbij komt.

Zeker 88.000 huishoudens in de Amerikaanse staat North Carolina zitten zonder stroom vanwege orkaan Florence.

Enkele uren voordat Florence aan land komt, is de orkaan afgezwakt tot categorie 1. Maar, zo laat het Nationale Orkaancentrum (NHC) van de Verenigde Staten weten, het wordt daardoor niet minder gevaarlijk. De overstromingen en regenval worden niet minder doordat de windkracht afneemt, zegt het NHC.

Restaurant blijft ’gewoon’ open

In de buurt van het strand in Wilmington, is een wafelrestaurant niet van plan de deuren te sluiten als Florence aan land komt. De horecagelegenheid is onderdeel van een keten dat bekend staat om ’gewoon’ open te blijven tijdens rampsituaties. Donderdagavond stond er nog een rij.

De 36-jarige Will Epperson vertelt dat hij en zijn vrouw eerst van plan waren naar hun huis in Hampstead, North Carolina te rijden. Maar op het laatste moment bedachten ze zich. Ze reden toch 240 kilometer landinwaarts naar het huis van zijn moeder in Durham om zo ver mogelijk bij Florence vandaan te blijven.

In North Carolina valt tussen vrijdag en zaterdag evenveel regen als normaal in acht maanden, ongeveer een meter. Verwacht wordt dat de orkaan langzaam over North- en South Carolina trekt en pas zondag de staten verlaat. Op dat moment is de windkracht al flink afgenomen. In het weekend blijft het wel veel regenen in de getroffen staten.