Zwaargewonde door geweldsincident Amsterdam

De politie trof hem aan op straat, nadat hij vermoedelijk van twee hoog naar beneden was gevallen. Twee verdachten van 39 en 48 jaar oud zijn aangehouden. De politie is nog op zoek naar twee of drie anderen die zijn weggerend.

De politie kreeg donderdag even voor middernacht meerdere meldingen van geweld in de woning aan de Vlietstraat. Ter plekke troffen agenten de zwaargewonde man aan op straat. Wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld, is nog niet duidelijk. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis.

Bij de politie kwam ook een melding binnen dat er zou zijn geschoten, maar dat is bij het onderzoek niet vastgesteld.

