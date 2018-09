Korea's openen verbindingsbureau in grensdorp

Het bureau is onderdeel van de afspraken die de leiders van beide landen maakten tijdens hun overleg in april. Het kantoor wordt geleid door een Noord-Koreaanse onderminister en een Zuid-Koreaanse onderminister. Zij gaan wekelijks overleg voeren. Daarnaast gaan er twintig Zuid-Koreanen werken en tussen de vijftien en twintig Noord-Koreanen.

De bedoeling van het bureau is om de communicatie tussen de landen beter te laten verlopen. Ook worden alle grenszaken op het kantoor geregeld. Het is volgens het Zuid-Koreaanse ministerie voor Eenheid een nieuwe stap in het verminderen van de spanningen.