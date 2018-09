Politie-cao hangt nog op twee punten

„We moeten kijken of dat de komende uren nog wat kan opleveren”, zei Van de Kamp in het Radio 1 Journaal. „We gaan nu eerst in gesprek met onze kaderleden en besturen om te laten weten hoever we nu staan en misschien komt er dan toch nog een oplossing.”

De punten die belangrijk zijn gaan om het mogelijk eerder uittreden van oudere collega’s en de verbetering van de capaciteit bij de opsporing. „Daarin zijn wel stappen gezet, maar dat is nog niet voldoende.”

De politie dreigt met een grote actie als er vrijdagavond nog geen akkoord is bereikt. Er wordt dan alleen bij grote nood uitgerukt. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil de actie via een kort geding voorkomen. Dat dient vrijdagmiddag om 14.00 uur bij de rechtbank in Den Haag.

Acties

De aangekondigde acties lopen vanaf vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.59 uur. De bonden hebben hun achterban opgeroepen om dan alleen uit te rukken bij echt grote nood en het andere werk te laten liggen. Daardoor kunnen ze grote gevolgen hebben voor onder meer evenementen en voetbalwedstrijden. In de eredivisie staan onder meer zaterdagavond ADO Den Haag - PSV en zondagmiddag AZ - Feyenoord op het programma.

De bonden benadrukken dat de samenleving en de rechtsstaat met de actie niet in gevaar mogen komen. 112 blijft dus bereikbaar voor spoed en de politie zal daar navolging aan geven.

Grapperhaus heeft ’goede hoop’

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft „goede hoop” alsnog tot een oplossing te komen met de vakbonden over de politie-cao. Dat zei hij vrijdagmorgen voor het begin van de ministerraad. „We zijn nog goed in gesprek. Dat is indringend”, aldus de minister.