Uitslag Stelling: Achterstand goedmaken

Ouderen voelen zich misdeeld. Terwijl de economie in de lift zit, is hun koopkracht achtergebleven, gemiddeld zelfs met 0,4% gedaald ten opzichte van andere groepen. Volgens het CBS komt dat doordat hun pensioenen in 2017 amper zijn geïndexeerd voor inflatie.

„Als beloning voor veertig jaar premie betalen, wordt het pensioen constant netto minder en is er geen enkele prijscompensatie”, moppert een stellingdeelnemer. „Die achterstand moeten we inhalen.”

Hoewel de AOW wel ietsje is bijgesteld, gebeurt dat met de (aanvullende) oudedagsvoorzieningen die de pensioenfondsen beheren, vaak niet. „Te triest voor woorden”, vindt iemand. „De bonussen vliegen de beheerders en de managers om de oren, terwijl ze ons doen geloven dat de dekkingsgraden niet meer voldoen.”

„Gas. elektra, btw op groente en fruit, de zorgpremie, etc. Alles wordt duurder.” Het rekensommetje is simpel, wordt gesteld. ,,Als er niets bijkomt en je bent steeds meer kwijt dan komt het erop neer dat we elk dubbeltje twee keer moeten omdraaien. Opvijzelen dus, die koopkracht.”

„Ouderen zijn zeker ook heel belangrijk voor onze economie en moeten derhalve voldoende bestedingsruimte houden”, voert iemand aan. „Deze groep levert al tien jaar achtereen in. Tijd voor verbetering.”

Toch zijn er ook andere geluiden: „We moeten die klaaggeneratie niet nog meer sponsoren!” klinkt het hardvochtig. En: „Als ik ze zie in hun campers en jachten, altijd vakantie, mogen ze best wel meer solidair zijn met degenen die hun AOW en zorgkosten moeten opbrengen en tot hun 70e moeten doorbuffelen.”

„Ze hebben goedkope woningen, overwaarde, vut door anderen betaald. Ze zeggen dat ze Nederland hebben opgebouwd en daarom dit verdienen,” voert iemand aan. ,,Ik als bijna-zestiger heb alles betaald, moet tien jaar langer doorwerken en heb straks gewoon niks.”

Niettemin vinden ook jongere stemmers beneden de 45 jaar, dat ouderen koopkrachtherstel verdienen. ,,Het gaat beter, dus de koopkracht moet voor íedereen omhoog. Dat was toch ook beloofd?”

Een van de stellingdeelnemers zet uiteen: ,,Er zijn twee groepen, de rijke ouderen, deze merken de achteruitgang wel maar niet in het dagelijks leven. Maar de arme ouderen, die een minimaal pensioen hebben merken dit zéker. Voor deze groep zou wat gedaan moeten worden, bij weinig geld maakt een beetje extra veel uit.”

,,Ouderen leveren al jaren in, ten opzichte van de werkenden. Dat is bewust beleid van de drie kabinetten Rutte. Daar moet een eind aan komen,” aldus een respondent. Sommigen hebben hun hoop gevestigd op Prinsjesdag. ,,Via de ouderenkorting zal voor een grote groep compensatie plaatsvinden,” verwacht iemand. ,,Ach welnee,” stelt een ander. ,,Ieder jaar roept men op Prinsjesdag dat het financieel allemaal beter wordt. Nooit waarheid geworden, alle prijzen stijgen, zorgpremie, btw, energiebelasting, noem maar op. Het is al heel lang beknibbelen.”