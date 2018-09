Op recept: wandeling met huisarts

Elke week lopen de huisartsen, maar ook fysiotherapeuten met hun patiënten door de stad. In elke buurt of wijk zijn er diverse groepen. Initiatiefnemer is huisarts Matthijs van der Poel en zijn collega Anne Huisman, die het project ’Looprecept’ drie jaar geleden hebben opgericht.

„We zitten veel te vaak en veel te lang stil, met alle problemen van dien. Als huisarts kan ik de klachten waarmee mensen komen behandelen, maar ik kan ook met hen de oorzaak aanpakken. Voldoende bewegen is essentieel voor een goede gezondheid. Met een goede leefstijl zijn veel klachten te verhelpen en te voorkomen”, vertelt Van der Poel, die een praktijk heeft in Rotterdam-West.

Olievlek

De wandelgroepen zijn zo’n succes dat ze in het afgelopen jaar als een olievlek over de stad en regio zijn verspreid. „Ook in de rest van Nederland is er interesse bij huisartsen voor de wandelgroepen. Dat komt ook omdat er van de zorggroep IZER een vergoeding voor de huisartsen in het leven is geroepen”, vertelt Van der Poel, die zelf elke donderdag met zijn patiënten een wandeling maakt.

Het Looprecept is ontstaan uit de gedachte dat er te weinig aandacht is in de dagelijkse praktijk voor bewegen en de positieve effecten daarvan. Door weer en wind lopen de diverse artsen met hun patiënten. „Onze praktijk organiseert twee keer in de week twee keer een half uur lopen. Het is niet alleen goed voor de patiënten maar ook voor ons zelf. Gemiddeld lopen er tussen de tien en vijftien mensen mee. Lopen is goed voor jezelf, voor je geest en je bloeddruk.”

Lopen is ook goed voor de sociale contacten. „Zo loopt er een mevrouw van 78 jaar mee die hiervoor niet meer haar huis uitkwam. Nu loopt ze elke maandag en donderdag vooraan. Ik heb haar ook gekoppeld aan een beweegmaatje, waar ze ook nog mee loopt. De dame voelt zich hierdoor zo goed en een stuk beter dan daarvoor.”

Vrouwen

Opvallend is dat er minder mannen meedoen. „De meeste die meedoen zijn rond de 70 jaar en het zijn met name vrouwen”, vertelt Van der Poel.

Ook van specialisten uit het ziekenhuis hoort de huisarts positieve geluiden. „Ik heb een patiënt die met een stok liep. Sinds ze met ons mee loopt is ze in een half jaar tijd vijftien kilo afgevallen. Ook haar kinderen bewegen meer. Bij een ander patiënt kreeg ik te horen dat de suiker voorruit was gegaan en dat het bewegen beter ging. Bewegen blijft een simpele boodschap.”