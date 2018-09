Vier invallen bisdommen Chili in misbruikzaak

Ⓒ EPA

SANTIAGO - De Chileense politie heeft invallen gedaan bij vier bisdommen vanwege een grote misbruikzaak in het land. Uit informatie die de politie in het onderzoek heeft verzameld bleek dat in Concepcion, Chillan, Valparaiso en Osorno meer documenten te vinden waren die van waarde kunnen zijn in het onderzoek.