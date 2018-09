Jongen lost meerdere schoten bij en in school

Dat bevestigt de politie. De jongen heeft tijdens het schieten niemand geraakt. De school heeft aan ouders laten weten dat de jongen in een plafond binnen in de school heeft geschoten. Een docent van de school probeerden ondertussen om met hem in gesprek te blijven en heeft de jongen overmeesterd. Enkele minuten nadat de politie in kennis was gesteld, waren de eerste politieagenten bij de school waar zij de jongen konden aanhouden.

De politie gaat ervan uit dat de jongen ruzie had met een medescholier van het Kennis- en Expertisecentrum (KEC), een centrum voor speciaal onderwijs en zorg.

De politie gaat er voorlopig van uit dat een ruzie tussen de verdachte en een medescholier de aanleiding is geweest voor de schietpartij. Naast de bijl zijn er wapens bij de jongen aangetroffen.

Volgens een ooggetuig ging het om een leerling met een bijl en een luchtbuks.

De school organiseert vrijdagmiddag een bijeenkomst voor de ouders. Er wordt gekeken of er slachtofferhulp voor de leerlingen nodig is. Het KEC is een centrum voor speciaal onderwijs en zorg.

Tips? Mail naar nieuwsdienst@telegraaf.nl of App ze naar onze whatsapp tiplijn. Of zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952