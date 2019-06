’Wees voorzichtig met drakenadem-ijs’

„De balletjes zijn zo koud dat ze een witte nevel uitstoten. Als je ze in je mond doet komt er dus ’rook’ uit je mond”, schrijft de NVWA. Maar omdat vloeibaar stikstof een temperatuur van -196 graden heeft is het tevens gevaarlijk. „Als je dit in je mond krijgt of doorslikt kan dit ernstige brandwonden in je mond, slokdarm en luchtwegen veroorzaken.”

„Als je ze toch wilt gebruiken, let dan heel goed op dat er geen vloeibaar stikstof meer op de balletjes zit, doe de balletjes heel voorzichtig in je mond en neem niet teveel tegelijk”, luidt het advies.