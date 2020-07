Voedselbank voor dieren dreigt dakloos te raken

„Een andere locatie van minimaal 250 m2 is er nog steeds niet en de tijd dringt”, aldus oprichter Bianca Leijgraaff in een noodkreet. Ze is een handtekeningenactie gestart in de hoop dat de gemeente Utrecht gaat meehelpen in de zoektocht naar een nieuwe locatie. „Wij willen niet stoppen en de minima-huisdieren en hun baasjes in de stad Utrecht aan hun lot overlaten. Mensen vrezen dat wij moeten stoppen, dat is echt heel erg.”

De stichting werd in 2014 opgericht voor mensen die moeten rondkomen van een minimuminkomen of minder. Het huisdier mag niet onder de één jaar oud zijn; het is echt bedoeld voor mensen die zo weinig geld hebben, dat ze overwegen hun huisdier de deur uit te doen. Wie voor gratis diervoeding in aanmerking wil komen, moet een bewijs van inschrijving van een reguliere voedselbank kunnen overleggen.

Huisdieren voor iedereen

„Ook mensen met een minimuminkomen moeten huisdieren kunnen houden. Tegen de eenzaamheid, maar ook gewoon voor hun plezier. En zeker gezinnen zouden dat moeten kunnen, al was het maar om de kinderen om te leren gaan met dieren. Helaas heeft zo iemand niet altijd het geld ervoor om voldoende voedsel te kopen, daarom is er in Utrecht een dierenvoedselbank”, aldus Bianca. De dierenvoedselbank wordt onder andere gesponsord door dierenspeciaalzaken en donoren. Nieuwe klanten mogen eerst gratis naar een dierenarts voor een gezondheidscheck van het dier. Katten worden gechipt en gesteriliseerd of gecastreerd op kosten van de dierenvoedselbank.

De dierenvoedselbank vestigt sinds 2016 in het oude pand van de Julianaschool, samen met diverse andere sociale organisaties zoals een kledingbank, sociale supermarkt en de reguliere voedselbank. De huur zou eigenlijk deze zomer al opgezegd worden. In het kader van de crisis is de huisvesting van ’Alles onder 1 Dak’ verlengd tot 1 januari 2021. Alle organisaties moeten daarna het pand definitief verlaten. Deze moeten allen op zoek naar een nieuwe locatie.

Alternatieve locaties

De gemeente heeft tot nu toe twee locaties voorgesteld. Een was op een kinderboerderij, maar dat was geen optie wegens plaagdieren. Een andere locatie was te klein. Bianca: „Sindsdien hoor ik niks meer, ik vrees dat er helemaal geen geschikte locatie achter de hand is.”

Begin deze maand werd de kwestie nog besproken op het stadhuis. Met de voedselbanken zal worden gesproken om een nieuwe duurzame locatie te vinden. De wethouder verwacht dat er mogelijk pas na de zomer meer duidelijkheid zal zijn.