Automobilisten negeren massaal terugroepacties

De RDW wil dat vanaf eind dit jaar op keuringsrapporten wordt vermeld dat er sprake is van een terugroepactie. Ook op overschrijvingsformulieren moet het in de toekomst te zien zijn. Een woordvoerster zegt geen idee te hebben waarom zo veel auto-eigenaren een oproep negeren.

Het aantal terugroepacties van fabrikanten is de afgelopen jaren fors gestegen. Ging het in 2015 nog om 260 gevallen, vorig jaar waren dat er al 341. Volgens de RDW komt dat doordat fabrikanten opener zijn geworden over mogelijke defecten. ,,Vooral de dieselgate bij Volkswagen heeft daartoe geleid."