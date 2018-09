Wegen Veluwe kerkhof wilde zwijnen

Meer dan 600 van deze schemerdieren zijn in hun zoektocht naar voedsel door auto’s geschept. Daarbij zijn tweemaal zoveel wilde zwijnen omgekomen als in een gemiddeld jaar.

Volgens Fauna Beheereenheid (FBE) Gelderland is de explosieve toename een rechtstreeks gevolg van een te laag voedselaanbod in de bossen, waardoor de dieren elders op zoek zijn gegaan naar bosvruchten, zoals eikels en beukennootjes.

Bekijk ook: Hitte doet dassen de das om

„Om niet te verhongeren, zijn de varkens in de buurt gekomen van de bewoonde wereld, waarbij ze meestal ’s avonds en ’s nachts wegen moesten oversteken en dodelijk werden getroffen door een automobilist.” aldus FBE-secretaris Eric Koffeman.

Volgens hem is het aantal buitengewoon hoog omdat er voor een ongekend hoge zomerpopulatie onvoldoende voedsel in de bossen was te vinden. „Die beesten moeten allemaal eten. En als er weinig eikels en beukennootjes liggen, gaan ze het een eindje verderop zoeken. Zodra ze dan een weg oversteken, lopen ze het risico te worden aangereden.”

Overigens hebben niet alleen op de 90.000 hectare van de Veluwe honderden wilde zwijnen een botsing met de dood moeten bekopen, ook in andere Gelderse natuurgebieden, waaronder de Achterhoek, eiste het verkeer de levens van enkele honderden edelherten en reeën.