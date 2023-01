Drie Nederlanders opgepakt bij Enschede na plofkraak in Duitsland

De drie mannen lieten explosieven ontploffen bij een geldautomaat bij een kampeerterrein in de plaats Wietzendorf, tussen Hamburg en Hannover. De pinautomaat overleefde de knal, waardoor de daders met lege handen op de vlucht sloegen.

Na de explosie zagen agenten een verdachte auto op hoge snelheid richting de grens met Nederland rijden. Aan de vlucht kwam een einde bij het dorp Thuine, bijna 200 kilometer van Wietzendorf en net over de grens bij Enschede. De politie legde daar een 'stop-stick' op de weg, een soort stok die de banden lek prikt. Alle vier de banden van de auto raakten daardoor beschadigd. De inzittenden konden niet verder rijden en gaven zich over. In de auto werden explosieven aangetroffen.

In Duitsland worden de afgelopen jaren veel plofkraken gepleegd, en vaak zijn die het werk van Nederlanders. Na de explosie slaan ze in snelle voertuigen op de vlucht. Om uit handen van politie te blijven nemen de plofkrakers soms veel risico's. Meerdere mensen zijn daardoor al overleden.