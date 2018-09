GroenLinks wil tasje op markt verbieden

De partij wil ’een ambitieuze invulling van de collegedoelstelling om plastic tasjes, flesjes, verpakkingen en ander single use-afval uit te bannen’. „Het gaat heel erg langzaam in Rotterdam”, verzucht raadslid Astrid Kockelkoren.

Ze heeft schriftelijke vragen ingediend bij het stadsbestuur, waarin ze vraagt om concrete voorstellen over het volledig uitbannen van eenmalige verpakkingen, en om aanvullende plannen om zwerfafval te verminderen.

„Het frustreert dat overal waar ik kom, voor bijvoorbeeld een vakantie, dat hiervoor oplossingen zijn bedacht, en bij ons kan het alleen maar gaan over afval, bijplaatsingen en de kosten die erbij horen.”

Daarom roept ze het college op om vaart te maken en met proeven te komen om de afvalbergen terug te brengen. Plastic tasjes en verpakkingen kunnen worden tegengegaan, meent ze.

„Er was op de markt in Delfshaven een gezamenlijke actie dat de plastic tasjes niet meer konden, maar na een tijdje zakt zoiets weer weg. We moeten als gemeente zelf zorgen dat er geen plastic tasjes meer op de markt te krijgen zijn.”

Verder moet in gesprek worden gegaan met de supermarkten voor minder plastic verpakkingsmateriaal. „Ga met ze in gesprek dat het niet wenselijk meer is. Als je tomaatjes gaat halen zitten ze altijd in een plastic zakje, waarom kan dat niet in een papieren zakje?”

Ze wil dat de gemeente ’voorwaarts’ plannen maakt. „We hebben tot op heden ingezet op nascheiding van ons afval, maar we moeten meer inzetten op voorscheiding.”

Dat het lastig is in een grote stad, snapt het raadslid, maar dat is geen vrijbrief om niets te doen, stelt ze. „In Hengelo en Enschede zijn ze al verder in het scheiden. In aanvang is het kostbaar, maar daarna levert het geld op”, is haar stellige overtuiging.

Haar partij is groot voorstander van de Statiegeldalliantie, waarbij voor kleine flesjes en blikjes ook statiegeld betaald moet worden. Alleen wordt door de gemeente een proef gehouden als alternatief op het statiegeldplan. Daarbij zamelen ondernemers zelf in hun omgeving blikjes en flesjes in.

„Het statiegeldplan is een bewezen manier om de afvalberg in te dammen, dat moeten we zo snel mogelijk invoeren. Een proef daarnaast is misschien aardig om te kijken of dat werkt, maar hier weet je het al van.”

Ook bij flats pleit ze voor gescheiden afval inzamelen. „Je kunt een groenvermaler in een appartementencomplex zetten om te kijken wat het oplevert. Dit soort dingen moet je uitproberen.”