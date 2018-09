’Gepensioneerden blijven achter’

De koopkracht van ouderen daalt om reden dat het inkomen niet stijgt, terwijl de uitgaven wel stijgen. Bij ’andere groepen’ in de samenleving stijgt het inkomen wel - soms aanmerkelijk. Dus ook in verhouding tot andere groepen neemt de koopkracht van ouderen (veel) meer af.

Lagere of geen AOW-uitkering en op veel latere leeftijd, korting of schrappen van de partner-AOW en zelfs geen overbruggingsuitkering voor een bepaalde groep ouderen. De laatste zes jaren was de indexatie van bijvoorbeeld het ambtenarenpensioen 0%.

De btw wordt verhoogd, subsidies zijn vaak niet meer beschikbaar, de premie volksverzekering en verhoging eigen bijdrage. Kijk ook eens naar de WOZ-berekeningen en andere heffingen. En dan wijzigt de overheid regelmatig eenzijdig reeds gemaakte afspraken en altijd in haar eigen voordeel. Daarom vind ik dat gepensioneerden ernstig te kort wordt gedaan.

M. van der Weij