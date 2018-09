’Troonrede met korrel zout nemen’

Nog even en horen we weer de sprookjes op Prinsjesdag die meneer Rutte ons al jaren vertelt maar nu voorgelezen door onze Koning. Dat het o zo goed gaat met de economie etc etc.

Voor mij als oudere burger van 75 jaar is het een raadsel dat velen nog in deze sprookjes blijven geloven. De huren vliegen de pan uit, mijn pensioen heb ik al 10 jaar niks bij gekregen, de zorgpremie wordt weer flink verhoogt, de voedselprijzen in de supermarkt schieten omhoog en ga zo maar door.

Ook komt men er blijkbaar achter nu achter dat een groot deel van de maatschappij niet deelt in de euforie em dat de tweespalt tussen rijk en arm groter en groter wordt.

Ik raad dus iedereen aan de sprookjes die weer verkondigd gaan worden met een flinke korrel zout te nemen. Ik wens iedereen veel sterkte de komende tijd.

Louis Hofman, Amsterdam