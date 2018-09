’Ouderen wederom buiten de boot’

Volgens uitgelekte berichten omtrent de Prinsjesdag-nota gaan we er in 2019 behoorlijk op vooruit!

Plusminus anderhalf procent. Echter dit geweldige (!) getal geldt voor circa 96% van de bevolking. Als een en ander juist zou zijn, vraag ik mij af, welke 4% dan níet ’profiteert’. Nou, zo goed als zeker, wederom de ouderen!

Trouwens, wat een giller die 1,5%, in vergelijking met alle op stapel staande verhogingen. Hoe kun je nog meer belazerd worden? Vreemd, dat men kennelijk blindelings in dit kabinet blijft geloven. Enfin, eerlijkheidshalve moet ik ook erkennen dat ik geen juist alternatief weet voor het huidige kabinet. En dat is jammer.

Renske van Reeken, Den Haag