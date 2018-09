Diana S. ’walgt van justitie’

Diana S. wordt vervolgd omdat ze haar kinderen niet in bescherming zou hebben genomen. ,,Hoe ver moet dit gezin de gifbeker leegdrinken?”, vroeg advocaat Jaap-Willem Roozemond zich in de rechtbank van Utrecht tijdens een zogenoemde regiezitting af.

Diana S. , gehuld in een blauwe fleecetrui met daarop de naam van hun viswinkel, zei huilend te ,,walgen van justitie”. Ze beschuldigde het Openbaar Ministerie ervan dat ze niet eens kadootjes en brieven mag sturen naar haar uit huis geplaatste jongste kinderen, ,,omdat dit wordt gezien als indirect contact.” En ook walgt ze van justitie ,,omdat mijn pedozoon met rust wordt gelaten en de vier kinderen die een diefstal zouden hebben gepleegd niet vervolgt. En wat is er van de beschuldigingen aan mijn man overgebleven? Het OM probeert van een mug een olifant te maken.”

Diana S. doelde op de zoon die twee minderjarige zusjes zou hebben misbruikt. De diefstal van geld zou zijn gepleegd door de kinderen die aangifte deden tegen hun vader. Volgens Henk K. uit wraak voor het feit dat hij aangifte deed.

Deel zaken verjaard

Henk K. werd in 2018 veroordeeld tot twee jaar cel voor mishandeling van een deel van zijn kinderen. Hij werd vrijgesproken van poging tot doodslag. Een deel van de zaken bleek bovendien verjaard.

Volgens de advocaat kreeg het gezin veel publiciteit over zich heen, werd Henk K. bekend als ,,terreurvader”, en werden de jongste kinderen van het echtpaar uit huis geplaatst. Tijdens de strafzaak tegen Henk K. kwam de scheuring binnen de familie duidelijk naar voren. Een deel van de kinderen deed aangifte tegen hun vader, een ander deel bleef vierkant achter hem staan. Over Diana S. oordeelden de kinderen wel eensluidend: Zij was een lieve moeder. Zelfs de kinderen die aangifte deden tegen hun vader, vonden vervolging van hun moeder niet nodig.

Het Openbaar Ministerie besloot dat toch te doen, omdat er sprake was van jarenlange, stelselmatige mishandelingen die veel schade hebben veroorzaakt. Het belang van de vervolging van beide ouders weegt daarom zwaarder dan het extra leed dat erdoor wordt veroorzaakt”, aldus de officier van justitie.

Henk K., gekleed in zijn onafscheidelijke gestreepte kiel, was met zijn vrouw meegekomen naar de rechtbank. Het echtpaar steunt elkaar onvoorwaardelijk. Tijdens zijn zaak zat zijn vrouw pal achter Henk K. op de publieke tribune.

Henk K. wordt op verzoek van advocaat Roozemond gehoord als getuige in de zaak van Diana S. Zijn eigen zaak is nog niet klaar. Zowel hij als het OM gingen in hoger beroep tegen het vonnis. Wanneer het gerechtshof de zaak behandelt is nog niet bekend. De rechtbank in Utrecht behandelt de strafzaak tegen Diana S. op 9 november inhoudelijk.

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman was bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je terug onderaan dit artikel.