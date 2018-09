Limburgse zakt door stoep en raakt gewond

Ze is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, zo meldt 1Limburg.

Door een lekkage was er zand weggespoeld, met een zogeheten sinkhole als gevolg. Dat bevestigen zowel de brandweer als drinkwaterbedrijf WML. Volgens de brandweer is de gemeente op de hoogte gebracht van het gat. ,,Er is een ondergrondse lekkage geweest", zegt een woordvoerder van WML. ,,Daardoor was er niet te zien dat er een gat zit.''

De vrouw kan rekenen op een bloemetje van de gemeente. ,,We proberen contact te krijgen met de vrouw en de wethouder zal dan een bloemetje komen brengen. Dit hoor je natuurlijk niet elke dag'', zegt de gemeente.