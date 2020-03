Aangrijpend relaas SEH-arts Eindhoven: ’Mijn kerkhof van patiënten groeit hard’

„Bij elke ademteug worden zijn ogen groter – Doe iets! Smeken ze – Red mij! Schreeuwen ze – Zijn ogen kijken de dood aan”, schrijft arts Nathalie Ververs. Ⓒ Eigen foto

EINDHOVEN - Een gedicht van Nathalie Ververs, arts op de spoedeisende hulp in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, is honderden keren gedeeld in de afgelopen vierentwintig uur.