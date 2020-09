Nederlandse vrees werd al werkelijkheid in Australië: run op griepprik

In mei van dit jaar maakte de Australische overheid melding van een recordaantal bestelde vaccins: 18 miljoen, dik 5 miljoen meer dan een jaar ervoor. Op dat moment ging daar het griepseizoen van start. Dat duurt daar van juni tot september. Ter illustratie: in 2018 werden er slechts 11 miljoen griepvaccins geproduceerd, tegenover 8,3 miljoen in 2017.

De Australische overheid benadrukte daarbij dat het griepvirus ernstige ademhalingsproblemen kan veroorzaken, met name bij baby’s, mensen boven de 65 en zwangere vrouwen. Je immuunsysteem wordt daardoor aangetast, waardoor je vatbaarder bent voor andere ziektes, waaronder corona. In combinatie daarmee is dat dan ook levensbedreigend.

Met een griepvaccin kan de nationale gezondheid beter gewaarborgd worden, was het uitgangspunt. Om die reden investeerde de Australische overheid binnen het ’National Immunisation Program’ ook meer dan tachtig miljoen dollar om gratis griepvaccins te kunnen verschaffen aan mensen die tot de risicogroepen behoren en daarmee een grote kans lopen op complicaties.