Romano (12) zag leerling schieten: ’Hij tikte met pistool op het raam’

Volgens ooggetuigen had de verdachte behalve een luchtbuks ook een bijl bij zich, die vastzat aan zijn broekriem. „Hij loste dat schot en tikte met de achterkant van het pistool op het raam. Daarna stak hij een sigaret op. Zijn broertje zit bij mij in de klas. Die was natuurlijk heel erg van streek.”

De politie bevestigt dat er naast een bijl ook wapens bij de jongen zijn aangetroffen. Verder hebben agenten diverse hulzen gevonden die voor nader onderzoek zijn meegenomen.

Na het schot wilde de jongen de school ingaan. Daar werd hij tegengehouden door een docent. Bij de schermutseling zouden nog een of twee schoten in het plafond zijn gelost.

Paniek

Het schietincident heeft diepe indruk gemaakt op ouders en leerlingen. „Mijn ouders, de opa en oma van mijn kleinzoon, zijn als een speer naar de school gegaan”, zegt moeder Melanie van de 12-jarige jongen. „Ik wilde dat ze hem uit de klas zouden halen en wilde weten of hij veilig was. Ik ben enorm geschrokken. Ik heb begrepen dat ze de leerlingen in de klas hebben gehouden en gekalmeerd. Er was blijkbaar toch sprake van paniek.”

Melanies zoon, een brugklasser, zit pas drie weken op de school, waar ook kinderen zitten met een problematische achtergrond. „Ik wil nu van de school weten hoe het verder gaat. Ik had al een bepaalde indruk van de school. De eerste dag heb ik mijn zoon gebracht en toen werd er ook al geknokt. En nu na die weken vallen er schoten. Nu wil ik weten of het hoe dit verder gaat. Bestaat het conflict waar dit om draaide nog?”

De school wil nog niet reageren op de gebeurtenissen. De school organiseert vrijdagmiddag een bijeenkomst voor de ouders. Er wordt gekeken of er slachtofferhulp voor de leerlingen nodig is. Het KEC is een centrum voor speciaal onderwijs en zorg.