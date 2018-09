Agenten krijgen er acht procent bij

De geplande acties van de politie van dit weekend om alleen bij hoge nood uit te rukken gaan niet door.

„Jan Struijs van de Nederlandse Politie Bond (NPB) noemt het bereiken van het onderhandelingsakkoord aan de ene kant ’een overwinning voor de democratie’. Aan de andere kant. „Al met al is het een eerste stap om het vertrouwen in de politie terug te krijgen. Met name voor de burgers. Zij willen de politie terug.”

Meer loon

Alle politiemensen gaan er financieel op vooruit in het concept-akkoord dat nu op tafel ligt. In drie jaar tijd komt er ruim acht procent loon bij. Daarnaast krijgen agenten twee keer een eenmalige uitkering van 400 euro. Ook zijn er afspraken gemaakt over het verminderen van de werkdruk. Tweeduizend extra rechercheurs komen er niet bij, zoals de bonden wilden.

„Dat is niet te realiseren binnen de cao, daarom willen we dit buiten de cao plaatsen. Hierover gaan we binnenkort om de tafel met de minister”, zegt Gerrit van de Kamp van de ACP. Wel worden agenten in opleiding niet meer voor de volle mep meegeteld als volwaardige kracht. Hiervoor komen fulltime agenten in de plaats. Daarnaast worden de capaciteitsproblemen en de rooster-en werkdruk aangepast. „Meer agenten gaan de wijken in”, zegt Struijs.

Op je 68ste nog achter de boeven aan

Het eerder uittreden van oudere politieagenten is nog een punt waar geen overeenstemming is bereikt. Dit is fiscaal niet mogelijk. „We blijven hiervoor druk uitoefenen”, zegt Struijs. „Het kan niet zo zijn dat je op je 68ste nog achter de boeven aan moet zitten.” De Groningse wijkagent Marten Ruiter hoopt dat dit snel geregeld wordt. „De onregelmatigheid kan zijn tol eisen.”

Grootschalige acties

Struijs denkt dat de geplande acties voor komend weekend, waarin veel grote evenementen plaatsvonden, de doorslag hebben gegeven dat er nu een klap is gegeven op het onderhandelingsakkoord. „Tot vanmorgen werd er koortsachtig onderhandeld. We zagen de politiek opschuiven, zeker ook naar mate het kort geding dichterbij kwam”, zegt Struijs. „Af en toe ging het hard tegen hard, maar de druk van de burgemeesters en de acties heeft geholpen.”

De komende drie weken stemmen de leden van de politiebonden op het onderhandelingsakkoord. Als de stemming positief is, wordt dit omgezet in een definitief akkoord. Wijkagent Ruiter heeft er alle vertrouwen in. „Dit akkoord kunnen we met een gerust hart aan onze leden voorleggen.”