Huurders uit de hel slopen huis

Kim van der Goten heeft aangifte gedaan tegen het gezin ’uit de hel’. De woning moet chemisch gereinigd worden omdat het volgens de autoriteiten een ’gevaar voor de volksgezondheid’ is, zo schrijft Het Nieuwsblad.

Een jaar geleden klopte een zielig gezin aan dat dringend woonruimte nodig had. De vrouw was net zwanger van haar vijfde. Kim en haar vriend gingen na lang beraad overstag enm overhandigden de sleutel.

Na een paar maanden werd er al geen huur meer overgemaakt. Toen ze vijf maanden achter waren met betalen, schakelden ze de rechter in. Na een aantal procedures mocht het gezin per augustus worden ontruimd. Maar dat was net het moment dat ze zou bevallen, dus de uitzetting werd een paar weken opgeschort.

Tien minuten voor de definitieve deadline waren de huurders gevlogen. „Toen we binnenkwamen, konden we onze ogen niet geloven. Zulke dingen zie je normaal alleen op tv. Ik ben kokhalzend naar buiten gelopen. Nu ben ik eigenlijk nog in shock.”

Het hele huis stond vol vuilniszakken en rotzooi. Zelfs het dak was gedeeltelijk gesloopt.

Kim zit nu met een onbetaalde huur, maar vooral met veel schade. Ze waarschuwt andere woningeigenaren goed uit te kijken aan wie je je huis verhuurt. „Speel Sherlock Holmes. Eigenlijk mag het niet, maar hoe meer je van je toekomstige huurders weet, hoe beter. En neem een verzekering voor schade door huurders en voor huurachterstand. Dat zullen wij in het vervolg ook wel doen.”

Het Belgische koppel heeft een Facebookpagina opgezet om geld in te zamelen voor de renovatie van hun huis. Voorlopig loopt dat nog niet echt storm.