Orkaan Florence raast over North Carolina

Het noodweer dat met de orkaan gepaard gaat, veroorzaakt al geruime tijd overstromingen en andere overlast. In meer dan 300.000 huishoudens in North Carolina is de stroom al uitgevallen, meldden plaatselijke media.

In kustgebieden zijn al veel straten overstroomd door hevige regenval. De hoog opgestuwde golven op zee zorgen er bovendien voor dat rivieren hun water niet kwijt kunnen en buiten hun oevers treden.

Langs de kusten van North en South Carolina en van Virginia zijn in totaal 1,7 miljoen mensen opgedragen weg te trekken van de kust. De wervelstorm is nu nog slechts een uit de categorie 1, maar heeft nog altijd windsnelheden tot 145 kilometer per uur.

Florence is volgen het National Hurricane Centre aan land gegaan in Wrightsville Beach, dat slechts 8 kilometer van het centrum van Wilmington verwijderd ligt.

Bekijk ook: Weerbericht neemt waanzinnige wending