Webwinkels makkelijk én gevaarlijk

Rembours (betalen aan de bezorger) kan, maar is duur en onhandig. Factoringbedrijven als Afterpay en Klarna spelen daar op in en zorgen dat webwinkels aan de regels voldoen bij het aanbieden van achteraf betalen. De klant kan dan zonder extra kosten naderhand betalen, maar doe je dat niet (tijdig) dan lopen de invorderingskosten hoog op en en verdient het factoringbedrijf er nóg meer aan. Nu is er zelfs tv-reclame met de slogan ’Betalen doe je achteraf’. Zo wordt online kopen heel makkelijk, maar gevaarlijk als je niet op tijd betaalt.

Richard Spooren