Dinsdag warmtepiek: mogelijk 30 graden

Dat meldt MeteoGroup. Aankomend weekend moeten we het nog even doen met wat gematigde temperaturen. Zaterdag wordt het tussen de 17 en 20 graden en valt er lokaal een buitje.

Vanaf maandag komt de hitte op. De eerste werkdag van de week kunnen we tempraturen verwachten tussen de 20 en 27 graden. Hiermee staat de ’Indian Summer’ dus voor de deur.

Tegen het einde van de volgende week wordt het minder lekker weer en trekken enkele regen- en onweersbuien over het land. Ook zal de tempratuur dan weer dalen.

Recorddroogte

Het extreme neerslagtekort is nog altijd aanwezig. Gemiddeld over het land zitten we op een tekort van 293 millimeter. De verwachting is dat we eind volgende week iets boven de 300 millimeter uitkomen. Hiermee breken we de recorddroogte van 1976 nog niet.