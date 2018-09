’Ook jeugd schuld aan dure zorg’

Ouderen zouden de oorzaak zijn van de stijgende zorgkosten. Maar ik kijk in het rond en zie en lees over alle scooter- en fietsongelukken bij jongeren, de auto-ongelukken in Golfjes. Ieder weekend zitten de spoedeisende hulpposten vol met sportblessures. In de winter zijn er zelfs gipsvluchten vanuit de Alpenlanden en kinderen vallen om de haverklap van de trampoline af. Dat zijn nog maar een paar voorbeeld. Alleen de ouderen de schuld geven, vind ik maar slap.

Probleem is bovendien het groot aantal zorgverzekeraars met ieder hun eigen overheadkosten, administratie, management en bestuur.

I. Zingel