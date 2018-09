Minister gaat praten met ouders omgekomen militair

1 / 2 1 / 2 Vader en moeder Poortema bij het graf van hun in 2008 in Afghanistan gesneuvelde zoon Aldert. Ⓒ Jos Schuurman

DEN HAAG - Minister Bijleveld van Defensie is bereid in gesprek te gaan met de ouders van de in 2008 door eigen vuur omgekomen militair Aldert Poortema (23). Zijn vader Hans en moeder Marjan deden gisteren in De Telegraaf een oproep hen eindelijk het hele verhaal over de fatale januarinacht te vertellen.