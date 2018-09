VWE: Uitstoot daalt maar BPM stijgt

“Het totaalbedrag aan BPM dat op nieuw verkochte personenauto’s wordt afgedragen stijgt al jaren. Over 2017 lag het bedrag 27,4% hoger dan in het jaar ervoor. Nu blijkt dat deze stijging zich in 2018 voortzet. Dit komt mede door de groei van het aantal verkochte auto’s. Van januari tot en met augustus zijn er ruim 334.000 nieuwe personenauto’s verkocht, 15,8% meer dan in dezelfde periode in 2017. Ook het gemiddelde BPM-bedrag per auto nam toe. Vorig jaar lag het bedrag op 4.696 euro. Dit jaar steeg het naar gemiddeld 4.914 euro per auto. Dat is een toename van 4,6% of 217 euro per auto”, aldus de woordvoerder van VWE Automotive.

2019 BPM-regels

Sinds enkele jaren wordt het BPM-bedrag niet meer berekend over de netto-catalogusprijs van de auto, maar is het tarief gebaseerd op de CO2-uitstoot van het model. De CO2-emissie nam echter in de loop der jaren af, maar de BPM-inkomsten namen toe. Of de trend zich doorzet is niet bekend. De Overheid heeft nog altijd niet de BPM-regels voor 2019 bekendgemaakt, ondanks dat veel van de nu verkochte auto’s komend jaar worden geleverd. De korte termijnvisie van de Overheid heeft ook nu weer zijn weerslag op de internationale autobranche, aangezien de prijzen voor 2019 nog niet afgegeven kunnen worden. De kans is groot dat BPM-bedragen hoger gaan uitvallen door de overgang naar WLTP, de nieuwe testmethode voor CO2-uitstoot. Met deze WLTP-testcyclus valt de CO2-waarde voor vrijwel alle auto’s hoger uit, eerste registraties wijzen op een gemiddelde toename van zeker 20%. Lees ook het achtergrondverhaal over WLTP in de Autovisie Magazine dat vanaf vandaag in de winkel ligt.

VOOR AL HET AUTONIEUWS GA JE NAAR AUTOVISIE.NL OF KLIK HIER