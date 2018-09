Que si, que no vuursteen? En #corrykoningsdag

Kamp Zuid is nog geen 24 uur onderweg en het belangrijkste onderdeel van de expeditie is al kwijt... de vuursteen...

Ik gok dat ie ergens onder de nagels van I am Aisha zit, maar Jody Bernal kan hem ook ergens in zijn concentratieboog hebben hangen; die is nogal slap, kan veel in.

VUURTJE

Josylvio en I am Aisha willen de handdoek in de ring gooien, maar Corry probeert de boel te sussen. Ik had het persoonlijk echt te gek gevonden als ze met zijn drieën een rapnummertje hadden gemaakt van Hoeren neuken, nooit meer werken. Een beetje beste zangers van Nederland eat your heart out zeg maar. Maar helaas.

Toen dacht ik nog heel even dat Jody zou opperen om met de nagels van Aisha en de dreads op haar hoofd dan maar te proberen een vuurtje aan te zwengelen. Had ik ook creatief gevonden. Ik zit zo boordevol MacGyver-ideeën jongens, wanneer mag ik eens meedoen? Maar niets van dit alles kwam tot uitwerking en ze klaagden nog even fijn verder.

ALL INCLUSIVE

We moeten het weer even over boer Jan hebben. Hoe boer Jan ’gewas’ uitspreekt maakt mij zo gelukkig. Zo gelukkig dat ik zou willen strijden voor Twentse les op alle Nederlandse basisscholen.

En hij kan het lekker vaak over zijn lippen en onder zijn pornosnor vandaan laten rollen want aan gewassen geen tekort op het eiland. Het lijkt wel een all inclusive-resort in Turkije met al dat fruit. Lekker lopend buffetje jongens, schuif maar aan.

ENORME PAAL

Gwenda heeft maar drie woorden uit haar vocabulaire meegenomen naar de proef. JA, HEEL en GOED. Is goed vriendin, ik weet niet wie je probeert te imponeren maar de slechte-adem-doekjes van kamp Noord waren misschien zelfs nog gevaarlijker dan die drie woorden.

’Doe gewoon normaal’ denk ik dan. Een enorme paal moet worden uitgegraven en dat blijkt nog niet makkelijk. Iedereen zet zijn beste beentje voor, maar Laurie komt tussendoor even melden dat Laurie geen taak heeft gekregen. Waardevolle info meid. Dankjewel!

FRUSTRATIE

Oh jongens, die proef. Ik kan er niet naar kijken. Mensen die het opgeven. Ik denk dat ik nog nooit eerder heb gezien dat een team zo vroeg voor het echte einde al gestopt was. Gwenda koketteert lekker met het feit dat ze de BN’ers mucho hebben ingemaakt.

Het is zo, absoluut maar toch denk ik ’Pffff Gwenda, breng nou de volgende keer maar gewoon wat meer Nederlandse woorden mee naar de proef, dan ben je ook wat mucho leuker binnen de hele expeditie’.

KONING

Kamp Zuid heeft het hartstikke zwaar allemaal zonder vuursteen, maar Corry fabriekt gewoon even een kokosnotenladder. ’Zo, hij werkt. Moet ik ook nog even een stoel in elkaar flamberen?’ Corry KONING! Ik pleit voor een nieuwe nationale feestdag.

Tijdens deze dag kunnen we allemaal zelfgemaakte meubels met elkaar ruilen, en slechte Nederlandse liedjes zingen. Het lijkt een beetje op de dag die we al kennen maar dit keer gaat het Corry Koningsdag heten! Nu al zin in!! #CorryKoningsdag

KOKOSNOTEN

De ondankbaarheid van kamp Zuid nadat er kokosnoten geplukt zijn maakt dat het kamp (op Corry en Steven na) meteen tot mijn minst favoriete kamp wordt gebombardeerd. Wat vreselijk!! Stelletje verwende nesten! Ga gewoon wat doen. Je zit er net 24 uur!

Op het nippertje van de uitzending houdt Gregory nog even een emotioneel (van mijn kant) pleidooi waarom hij graag tot het eind wil blijven. Weinig zelfvertrouwen zijn hele leven, zegt de bloedmooie, sterke man die in mijn ogen de hele wereld aankan. Wauw, zo kwetsbaar opstellen op nationale televisie met miljoenen kijkers. Hij mag winnen van mij. Onder de indruk, ik ben het.

VERDOEZELEN

Uiteindelijk vliegt Toine weer hartstikke terug naar Nederland en naast dat dat best jammer is, hadden we dat ook wel zien aankomen met zijn allen toch? Ik heb overigens de hele aflevering gedacht ’WAT staat er in godsnaam op de rug van Tony? WAAROM is het zo groot en zwart en welke enorme ex zou het moeten verdoezelen/bedekken?’ Ik ga het voor jullie uitzoeken. Volgende week weet ik het. Beloof ik!