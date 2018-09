’Oudere voortdurend de sjaak’

De kosten zullen veel sterker stijgen dan de schamele plus die we krijgen.

Zeker de gepensioneerden; de AOW-uitkering wordt soms geïndexeerd, maar ons pensioen wordt al tien jaar niet aangepast.

Boeren, onderwijzers, politie, ze krijgen allemaal geheel of gedeeltelijk hun zin. Zij hebben immers machtsmiddelen. Ze staken, blokkeren wegen of geven geen les. Maar gepensioneerden hebben geen machtsmiddelen dus zijn ze voortdurend de sjaak.

Ze kunnen dat wel lijden, zegt men dan, want ze hebben veel bezit. Maar een agent die veel bezit heeft, deelt toch ook mee in de verhoging! Bovendien zit ons meeste bezit in een huis. Dat kun je niet opeten en de waarde van het huis wordt straks onder de kinderen verdeeld.

Ouderenpartij, regel een zodanig protest dat ze ook naar ons moeten luisteren. Dat schijnt de enige manier te zijn.

Loek Wollersheim, Almere