Man treft gepaneerd hart aan in KFC-maaltijd

De 21-jarige Timothy kocht afgelopen week een Original Tenders Box bij een KFC in Melbourne. Daarin trof hij het rauwe orgaan aan. „Het stuk zat gepaneerd in de doos. Toen de paneerlaag losliet, kwam er iets zwarts tevoorschijn”, vertelt Timothy aan de Australische Daily Mail. Op dat moment had hij nog geen idee welke onaangename verrassing hem te wachten stond.

Nadat Timothy doorhad dat het zwarte geval een orgaan betrof, besloot hij verhaal te halen bij de fastfoodketen. Op Facebook plaatste hij: „Uhh KFC kun je mij uitleggen waarom ik in godsnaam iets wat lijkt op een kippenhart aantref in mijn maaltijd.”

Timothy was een vaste klant van de KFC en bestelde er minstens elke twee weken iets te eten. Hij had nog nooit eerder zoiets meegemaakt. „Het komt weleens voor dat iets niet zo lekker gebakken was, maar dit is wel het andere uiterste.”

Geld terug

KFC Australië heeft haar excuses aangeboden en het keukenteam nog eens extra gewezen op de bereidingswijze van het voedsel. Ook kreeg Timothy van de manager het geld van zijn onaangename bestelling terug.

