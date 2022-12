Code geel voor hele land afgekondigd vanwege gladheid

Verder waarschuwt het KNMI voor plaatselijk dichte mist in het westen van het land. Deze dichte mist verdwijnt in de tweede helft van de ochtend.

Thalys naar Brussel gaat weer rijden, nog wel vertragingen

Het treinverkeer tussen Amsterdam en Parijs wordt weer opgestart, laat een woordvoerster van de NS weten. De Thalys reed zaterdag een tijdlang niet vanwege ijzel. Reizigers moeten zaterdag nog wel rekening houden met vertragingen.

De problemen speelden vooral in België. De Thalys kan daar nu weer rijden, maar omdat de trein eerst uit Brussel terug naar Nederland moet komen, kan het volgens de NS nog even duren voordat mensen echt weer kunnen reizen. De woordvoerster adviseert reizigers vooral de internationale reisplanner en de informatie op stations in de gaten te houden om te bepalen wanneer de trein weer gaat.