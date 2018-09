Financiën blundert met Miljoenennota op usb-stick

Kamerleden zouden vanmiddag eigenlijk een usb-stick krijgen met daarop alvast de Miljoenennota 2019. Die wordt eigenlijk pas op Prinsjesdag gepresenteerd maar Kamerleden mogen de stukken altijd vooraf onder embargo lezen zodat ze zich goed kunnen voorbereiden.

Die voorbereidingstijd is flink ingekort. Op de usb-sticks die om 15:00 uur geleverd zouden worden aan de parlementariërs staat ’niet de juiste versie’, meldt minister Hoekstra (Financiën) met spijt aan de Kamer. Dus de juiste gegevens komen nu later. „Wij stellen alles in het werk om de levering vandaag aan het begin van de avond te laten plaatsvinden. Mijn welgemeende excuses.”