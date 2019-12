Ridouan Taghi al in Nederland, Weski spreekt met hem

Taghi, hoofdverdachte in het Marengo-proces, is „om veiligheidsredenen” met een gecharterd vliegtuig zonder medepassagiers naar Nederland gevlogen, onder begeleiding van de Nederlandse politie. Hij is vervolgens overgebracht naar de gevangenis EBI in Vught. Over de manier waarop hij van de luchthaven naar Vught vervoerd is, kan het OM geen mededelingen doen.

Taghi wordt vandaag nog kort gehoord door de rechter-commissaris, als verdachte in het Marengo-proces, zo laat de rechtbank Amsterdam weten. Het zal vermoedelijk gaan om de aanhouding in Dubai en uitzetting. Waar dat zal gebeuren, is niet bekendgemaakt.

Uitleveringsverzoek nog niet ingediend

Dubai heeft Nederland in „de afgelopen dagen” gevraagd om Taghi in Dubai op te komen halen. Daarop is woensdag een team van agenten naar het Midden-Oosten gevlogen om hem terug naar Nederland te brengen. Eerder al had het Openbaar Ministerie (OM) hem op nationale en internationale opsporingslijsten geplaatst.

De verwachting was dat Nederland al een uitleveringsverzoek had ingediend „maar dat was nog niet zo.”

Weski zwijgt over 2,5 uur met Taghi

De advocaat van Ridouan Taghi, Inez Weski, is donderdagmiddag urenlang in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught geweest om haar cliënt te ontmoeten.

Weski wilde na afloop van haar gesprek niets zeggen. Zij bevestigde alleen dat ze met Taghi had gesproken. Voor de rest onthield zij zich van commentaar. Weski was ongeveer 2,5 uur binnen om haar cliënt te ontmoeten.

Bij de EBI zijn extra zware veiligheidsmaatregelen getroffen. Achter de poort staan bewapende en gemaskerde agenten.

Aanhouding topcrimineel

Internationale samenwerking tussen de Nederlandse politie en het OM en de Dubai Police leidde maandag tot de aanhouding van Taghi.

Na de arrestatie van de topcrimineel was het onduidelijk hoe of wanneer Taghi uitgeleverd zou worden. Marokko zou mogelijk ook een aanvraag tot zijn uitlevering in hebben kunnen dienen omdat Taghi daar mogelijk betrokken was bij een vergismoord op de zoon van een opperrechter. „Over Marokko is veel gezegd en geschreven”, laat het OM weten, „maar dat probleem bestond voor ons helemaal niet.”