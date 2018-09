Geen extra maatregelen tegen varkenspest

Dat heeft minister Schouten van Landbouw laten weten na spoedoverleg met landbouworganisatie LTO.

Zeer besmettelijk

De Nederlandse varkenssector zit in de rats nu in België de zeer besmettelijke Afrikaanse varkenspest is opgedoken. Het ging om wilde zwijnen die vorige week donderdag dood werden gevonden in de buurt van de grens met Luxemburg. Uit onderzoek bleek dat ze bezweken zijn aan de Afrikaanse varkenspest.

Tot dusverre bleef de ziekte ver van onze grenzen. In Oost- en Zuid Europa waarde het al wel rond. Nu ook onze zuiderburen de sigaar zijn, vraagt de sector zich af of wel alles op alles wordt gezet om het bij ons buiten de deur te houden.

Minister Schouten ziet echter geen reden om nu op te schalen. Volgens haar worden de protocollen gevolgd. Er zouden wel extra maatregelen zijn genomen als de varkenspest in België in varkensstallen zou zijn opgedoken, in plaats van in het wild.

Geen gevaar voor mensen

Mensen kunnen niet worden besmet met Afrikaanse varkenspest, maar voor varkens is het dodelijk. „Het is een ziekte waar geen vaccin voor is”, weet Schouten. „En het is heel besmettelijk. Ik ben me ervan bewust dat we heel alert moeten zijn”, aldus de CU-bewindsvrouw. Haar ministerie houdt ’voortdurend de situatie in de gaten’ en bekijkt ’of de genomen voorzorgsmaatregelen voldoende zijn’.

Sinds de varkenspest elders in Europa om zich heen greep, moeten varkenstransporten uit die contreien extra worden schoongemaakt en ontsmet aan de grens. Ook houden jagers en andere betrokkenen al enige tijd in de gaten of de ziekte niet bij Nederlandse wilde zwijnen de kop opsteekt.