’Pepperspray en wapenstok voor boa’s’

Dat stelt coalitiepartij Hart voor Den Haag/Groep de Mos voor. De partij merkt dat er de laatste jaren flink aan veiligheid is ingeboet op straat, omdat er simpelweg ook minder blauw zichtbaar is. „Er moet veel meer politie bij, maar dat kunnen we helaas niet vanuit de gemeente regelen”, aldus raadslid Nino Davituliani. „Dit wel. Laat onze handhavers de lokale politieteams en de HTM ondersteunen om de veiligheid in de wijk te bewaken.”

Den Haag heeft nu 175 handhavers en er komen er tot 2022 nog 25 bij. Een aantal van hen – de brede handhavingsteams in elk stadsdeel – wordt al aangestuurd vanuit de politiebureaus. Zij richten zich vooral op naleving van de regels, tegen bijvoorbeeld foutparkeerders, hondenpoep of zwerfvuil. De meesten mogen ook boetes uitschrijven omdat ze buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) zijn.

Maar nu de politie onder druk staat en zich steeds meer richt op (zware) criminaliteit, wil Davituliani dat de focus bij handhavers niet meer zo ligt op het uitdelen van boetes: minder regeldrift, meer handhaving. „Ze moeten primair gericht zijn op het bestrijden van overlast en handhaving van de openbare orde. Dan kan de politie met ondersteuning van boa’s adequater optreden.

Dit betekent bijvoorbeeld minder parkeerboetes en meer aandacht voor veiligheid in de buurten, zoals het aanpakken van overlastgevende jongeren.” Volgens haar kunnen handhavers met de goede training bijvoorbeeld best zelf arrestanten afleveren op het politiebureau. Dat doen de boa’s in trams overigens al met zwartrijders. Bij grotere calamiteiten is wel altijd inzet van politie nodig. „De gemeente moet onderzoeken hoe boa’s nauwer kunnen assisteren bij politietaken.”

Ook wil de grootste partij van Den Haag het ’wapenarsenaal’ van de handhavers uitbreiden met onder meer pepperspray en een wapenstok. Het Rijk gaat hierover, maar vanuit de gemeente kan wel een lobby gestart worden.

„Een uitschuifbare wapenstok is bijvoorbeeld ideaal om mensen die agressie vertonen op afstand te houden. Helaas krijgen boa’s nog steeds te maken met excessief geweld en zijn daarom ook vaak niet toegerust om effectief in te grijpen bij escalatie. Amsterdam onderzoekt nu de noodzaak van betere bewapening, dan kan Den Haag toch niet achterblijven?”

Ook een proef met bodycams, zoals nu in Heerlen, ziet de partij wel zitten.