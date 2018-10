Uitslag Stelling: ’Eén Europa dus één tijd’

Op 1 maart 2019 wordt de klok in de Europese Unie voor het laatst een uur vooruit gezet naar zomertijd. Daarna mogen de lidstaten zelf beslissen of ze permanent zomer- of wintertijd willen aanhouden, zo heeft de Europese Commissie besloten.

Nederlandse wetenschappers pleiten voor een permanente wintertijd, van origine de standaardtijd. Ruim 60 procent van de respondenten wil ook liever de wintertijd aanhouden. „De zomertijd heeft geen enkel effect op het besparen van energie, reden waarom het ooit is ingevoerd. Wel heeft het een verkeerde invloed op mens en natuur”, beargumenteert iemand zijn voorkeur. Een ander: „Ik ga heel hard huilen als er gekozen wordt voor zomertijd. Het is een neptijd... bedacht.”

Twee derde vindt het heerlijk dat er straks ’geen geklooi meer is met die tijden’ maar de meesten vinden het geen goed idee dat de Europese Commissie de lidstaten zelf laat beslissen welke standaardtijd ze willen. „Eén Europa, dus ook één tijd zou ik zeggen. We halen de grenzen weg, maar moeten dan steeds afwachten wat de tijd is. Dat wordt een lekker rommeltje met openings-, sluitings- en reistijden.”

De overgrote meerderheid vindt het slap dat de Europese Commissie niet zelf bepaalt welke tijd gehanteerd gaat worden. „Het getuigt van heel weinig moed om de hete aardappel door te schuiven”, vindt iemand. Velen verwachten dat er gedoe komt tussen de verschillende lidstaten over de zomer- en wintertijd.

Uit een EU-enquête blijkt dat de meeste Europeanen een voorkeur hebben voor het aanhouden van de zomertijd. Menig stellingdeelnemer heeft zo zijn twijfels bij het onderzoek. „Het lijkt net of Juncker er nog even snel iets doorheen wil drammen terwijl er amper gedegen onderzoek is gedaan naar de ervaringen en wensen van de burgers zelf. Het is toch niet representatief als we uitgaan van een onderzoek onder 4,6 miljoen burgers van wie 3 miljoen Duitsers?” Een respondent stelt: „Natuurlijk wil Duitsland zomertijd. Berlijn ligt zeer oostelijk.”

Een op de drie denkt dat het Nederlandse kabinet ook zal kiezen voor zomertijd: „Ons land loopt nu eenmaal graag achter de rokken van Duitsland, net zoals de ’EU’.”

De meesten echter verwachten dat Nederland de wintertijd als standaardtijd zal aannemen, iets waar chronobiologen ook voor pleiten. Volgens deze wetenschappers komt die het dichtst in de buurt van ons natuurlijke biologische ritme. Telkens overschakelen heeft bovendien een negatief effect op de slaapkwaliteit. Ruim de helft van de respondenten kan zich hier in vinden. „Ik heb er zelf altijd veel ongemak van, zie het ook in het verzorgingstehuis waar ik werk. Het is onnatuurlijk om in te grijpen in de tijd.”

Ruim 40 procent zou het jammer vinden als het zomers een uurtje eerder donker wordt, maar de meerderheid vindt dat niet erg of maakt het niet uit. „Wil je langer van het licht genieten? Eerder opstaan en eerder naar het werk”, adviseert er een. Zij zetten het liefst meteen een streep door de zomertijd. „Over twee jaar hoor je er niemand meer over.”