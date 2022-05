27-jarige man aangehouden voor steekpartij Winschoten

De aangehouden man wordt verdacht van betrokkenheid bij het incident, dat zondag om 03.30 uur plaatshad in een horecagelegenheid aan het Marktplein in Winschoten. De aanleiding was een conflict dat uit de hand liep. De man uit Nieuwe Pekela werd meerdere malen gestoken. Een traumahelikopter ging ter plaatse. Het 21-jarige slachtoffer kon enige tijd later in stabiele toestand vervoerd worden naar het ziekenhuis.

De aangehouden man zit vast en wordt verhoord. Het onderzoek gaat verder en het is niet uitgesloten dat er meer aanhoudingen volgen, aldus de politie.