Tiener krijgt levenslang voor doden stiefmoeder met zwaard

De jongen verdwijnt minstens vijftien jaar achter de tralies, bericht de BBC.

De tiener had schuld bekend aan de brute moord, die vanuit het niets leek te komen. Hij kwam thuis na een „normale schooldag” en lokte zijn 54-jarige stiefmoeder zo’n twee uur later naar buiten. Daar sloeg hij de vrouw eerst met een bijl en sneed vervolgens haar keel door met het zwaard, dat hij onder het bed van zijn vader had gevonden.

Foto’s

De tiener probeerde foto’s van het lichaam op internet te zetten, maar dat mislukte.

De jongen belde uiteindelijk zelf de politie om zich aan te geven. Hij zou tegen agenten hebben gezegd dat hij genoeg had van zijn leven en de moord als een uitweg zag. De tiener leek geen hekel te hebben gehad aan zijn stiefmoeder. Hij stelde in een schriftelijke verklaring dat zijn slachtoffer „in me geloofde” en „veel van me hield.”