Eind juli schreef ik in mijn column over het klimaat dat het plan om het gebruik van gas terug te dringen en te vervangen door wind- en zonne-energie, niet kan. Gas is en blijft nodig: het waait hier soms niet en de zon schijnt ook niet elke dag. Ik beloofde daar later verder op in te gaan. Daar gaat ’ie. Een mooi begin is de kop in de Volkskrant: ’Elfstedentocht van 2032 kan stroom peperduur maken’. Ook dat nog, dacht ik.