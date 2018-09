De Telegraaf heeft Miljoenennota in handen

Dat staat in de Miljoenennota die in handen is van De Telegraaf.

Volgend jaar zijn er 320.000 werklozen in ons land. Dat betekent dat 3,5 procent van de beroepsbevolking zonder baan zit en dat is lager dan in jaren.

De btw-inning levert volgend jaar maar liefst 59,6 miljard op. Dat is fors meer dan de 52,8 miljard van dit jaar. Er wordt meer gekocht en het btw-tarief wordt door dit kabinet verhoogd en dat levert de schatkist dus flink wat op. Tegelijkertijd worden de inkomstenbelasting wel drastisch verlaagd door een aanpassing in de belastingschijven.

Meer dan 95 procent van de Nederlanders gaat er volgens de berekeningen op vooruit. Het kabinet geeft minder uit dan er binnenkomt, er is een begrotingsoverschot van 1 procent.

Aan zorg wordt volgend jaar 79,7 miljard uitgegeven door de Rijksoverheid en aan de sociale zekerheid 81,8 miljard. Dat is opmerkelijk want zorg is nu nog de grootste kostenpost en leek dat voorlopig ook te blijven. Maar volgend jaar krimpen juist de Rijksuitgaven voor de zorg. Tegelijkertijd stijgt het budget voor de gezamenlijke post van het btw-compensatiefonds, de provincies en de gemeenten wel fors. En gemeenten besteden ook geld aan de zorg.

Alle huishoudens gaan er in doorsnee 1,5 procent op vooruit. Werkenden relatief meer met 1,6 procent en uitkeringsgerechtigden (0,9) en gepensioneerden (1,5) blijven onder en op die lijn.

Voor het dichtdraaien van de gaskraan wordt 300 miljoen euro uitgetrokken en voor het ondersteunen van Groningen 100 miljoen.

Minister Hoekstra (Financiën) schrijft in de nota:„De fundamenten onder onze welvaart zijn sterk, maar ze zijn geen garantie voor toekomstige voorspoed. Door zorgvuldig om te gaan met belastinggeld, gericht te investeren en de staatsschuld af te lossen verstevigt het kabinet de basis onder onze welvaart voor nu, en voor in de toekomst.”

Hij wijst er op dat het goed gaat met de economie maar dat er ook risico’s zijn. Zo maakt het Centraal Planbureau (CPB) zich zorgen over de Brexit, de tariefmaatregelen van de VS en de onzekerheid over het beleid van de Italiaanse regering.

Bij de oppositie is veel argwaan over de zonnige vooruitzichten, nu gisteren ook bleek dat de positieve voorspellingen over vorig jaar in werkelijkheid lang niet werden waargemaakt.

De stukken moeten geheim blijven tot Prinsjesdag, maar lekken altijd eerder uit.

In het regeerakkoord spraken VVD, CDA, D66 en CU vorig jaar al af dat er in 2019 veel extra geld wordt uitgegeven.

Zo zijn er honderden miljoenen extra gereserveerd voor onderwijs, dat onder meer wordt gestoken in voor- en vroegschoolse educatie en in het aanpakken van de werkdruk op basisscholen.

Ook worden er honderden miljoenen extra geïnvesteerd in bereikbaarheid, milieubeleid, defensie en het openbaar bestuur.

De grootste klapper wordt komend jaar gemaakt in de inkomstenbelasting. Door een aanpassing van de belastingschijven krijgen de meeste Nederlanders te maken met een belastingverlaging. De gelijktijdige verhoging van het laagste btw-tarief pakt volgens het Centraal Planbureau netto voordelig uit voor de koopkracht.